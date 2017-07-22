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Елецкий микрорайон Липецка атаковали крысы

Жители Липецка обеспокоены бегающими по Елецкому микрорайону большими крысами, которых они встречают ежедневно.
Елецкий микрорайон Липецка атаковали крысы


Жителей Елецкого микрорайона в городе Липецке беспокоит санитарное состояние дворов их района. На протяжении нескольких месяцев они каждый день встречаются с грызунами.Один из жильцов заснял бегающих там животных на видео и разместил ролик в социальных сетях, пояснив, что встретить крыс можно как во дворах, так и в подъездах домов. Причем крупные габариты зверьков указывают на то, что они хорошо питаются.

Липчан пугает даже вид животных, а ведь, помимо этого, они могут переносить многочисленные болезни, а во дворах постоянно гуляют дети. В этой ситуации жильцам необходимо подать жалобу в управляющую компанию, которая проведет санитарную обработку подведомственной им территории, однако до сих пор никто из них никуда не обращался.
В комментариях к видеозаписи пользователи порекомендовали горожанам завести кошек, которые ловят как мышей, так и крыс...[/media]

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