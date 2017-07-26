| | В Тюмени власти назвали причину отсутствия тепла в доме ветерана труда
Социум

В Тюмени власти назвали причину отсутствия тепла в доме ветерана труда

В Тюмени только после широкого обсуждения в социальных сетях и вмешательства общественности, власти назвали причину отсутствия тепла в доме 87-летней пенсионерки и ветерана труда. Проверка показала, что тепло у бабушки несанкционированно забирает соседнее административное здание.
В Тюмени власти назвали причину отсутствия тепла в доме ветерана труда

О беде пенсионерки, благодаря общественности и пользователям социальных сетей, узнала вся Тюмень. В течение нескольких суток в доме пожилой женщины температура воздуха не поднималась выше пяти градусов тепла. Батареи были холодными. Сама пенсионерка грелась под одеялами, которые принесли соседи. После резонанса дом был обследован специально созданной комиссией.
Оказалось, что в административном здании, расположенном на той же улице, поставили дополнительный насос на обратном трубопроводе. Это привело к тому, что чиновники работали при открытых форточках, а пенсионерка замерзала в своем жилище. В настоящее время насос опломбирован. Выясняется, кто был инициатором несанкционированной установки оборудования...

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