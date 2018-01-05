| | В Воронеже смельчаки катались на тюбинге со скоростью 80 км/ч
Социум

В Воронеже смельчаки катались на тюбинге со скоростью 80 км/ч

Двое смельчаков из Воронежа решили покататься на тюбинге, для чего привязали его к автомобилю и прокатились со скоростью 80 км/ч.
В Воронеже смельчаки катались на тюбинге со скоростью 80 км/ч


Жители Воронежа решили отпраздновать появление большого количества снега традиционным зимним развлечением – катанием на тюбинге, известном как ватрушка. Только сделать они решили это не традиционным способом, а новым, и достаточно экстремальным.

В частном секторе города двое мужчин привязали тюбинг к автомобилю, уселись на него, и погнали по заснеженной дороге со скоростью в 80 км/ч. Часть поездки была запечатлена на видеокамеру, а ролик затем разместили в социальных сетях. Такое развлечение опасно, на видео заметно, как на повороте во встречном направлении проезжает другой автомобиль. Экстремалам крупно повезло, что их ватрушку не занесло на скользкой дороге. Данный случай – уже не первый в городе, ранее подобные поездки уже совершали другие жители Воронежа...[/media]

Еще по теме

Жителей Воронежа рассмешила новогодняя ёлка на крыше автомобиля

Жителей Воронежа рассмешила новогодняя ёлка на крыше автомобиля

5-01-2018, 16:18
Читать
Жители Воронежа заметили на улице загадочную «Газель»

Жители Воронежа заметили на улице загадочную «Газель»

29-12-2017, 11:05
Читать
В Воронеже заметили винтажный автомобиль мафии

В Воронеже заметили винтажный автомобиль мафии

12-11-2017, 15:45
Читать
В Воронеже под иномаркой на дороге образовалась яма

В Воронеже под иномаркой на дороге образовалась яма

15-07-2017, 09:15
Читать
Под Омском погиб мужчина, который катался на тюбинге

Под Омском погиб мужчина, который катался на тюбинге

19-01-2016, 08:49
Читать
В Нижнем Новгороде 13-летний школьник погиб, катаясь на тюбинге

В Нижнем Новгороде 13-летний школьник погиб, катаясь на тюбинге

8-01-2016, 15:56
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail