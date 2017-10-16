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Социум

В Сети появилось фото памятника бойцам ЧВК Вагнера

Накануне в Сети появилось очередное фото памятника российским добровольцам. Как сообщает телеграм-канал «WarJournal», монумент, предположительно, установлен в Сирии, где борьбу с радикальными группировками продолжают бойцы так называемой ЧВК Вагнера.
В Сети появилось фото памятника бойцам ЧВК Вагнера


 Согласно сообщениям СМИ, российские добровольцы сыграли немаловажную роль в разгроме террористической организации ИГИЛ*. Отряды Вагнера выступали в качестве диверсионно-разведывательных групп и находились на передовой всех ключевых операций Дамаска – Алеппо, Пальмира, Акербат, Дейр-эз Зор, Абу-Кемаль и др. Сирийские войска, как правило, действовали на подхвате.
Во многом успех каждой из операций зависел именно от действий российских добровольцев, которые, благодаря четкому тактическому планированию и качественному техническому парку, располагающему, в том числе, БТР-80, БМ-21 и Т-72 и т.д., первыми вступали в бой с террористами.
В декабре 2017-го правительство Сирии, России, а также лидеры других ближневосточных стран объявили о ликвидации террористической группы ИГИЛ*. Спустя неделю об этом завили США и члены международной коалиции.
Сегодня ситуация в республике кардинально противоположна обстановке двухлетней давности, однако в стране по-прежнему остаются очаги сопротивления разрозненных террористических групп, вроде «Джебхат Ан-Нусры», и их ликвидацией также занимаются бойцы группы Вагнера.
Безусловно, роль российских добровольцев в процессе стабилизации обстановки в Сирии невозможно переоценить. И сирийский народ безмерно благодарен русским, принесшим перелом и победу в безнадежно проигрываемой войне, а тематические плакаты со словами благодарности на русском языке, которыми завешаны освобожденные города Сирии, и памятники, фото которых время от времени появляются в Сети, говорят сами за себя...

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