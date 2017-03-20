| | В Нальчике люди возмутились из-за полуголых танцовщиц в торговом центре
Социум

В Нальчике люди возмутились из-за полуголых танцовщиц в торговом центре

В Нальчике люди возмутились поступком полуголых танцовщиц, которые исполняли восточный танец в одном из торговых центров. Видеозапись происходящего попала в Instagram.
В Нальчике люди возмутились из-за полуголых танцовщиц в торговом центре


Авторы видеозаписи и люди, которые его выложили, возмущены поведением женщин в кавказской республике, ведь они были почти раздеты во время танца.
В комментариях некоторые люди писали, что танцовщицы не обладают скромностью. Другие комментаторы заявили, что такая культура им чужда, это не для Кавказа. Те, кто предпочитает мусульманскую религию, добавляли, что на улице нужно ходить в парандже, а в такую открытую одежду можно одеваться только дома. Танцовщиц попросили впредь танцевать в специальных клубах, а не в общественных местах...

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