| | В Сети раскритиковали раздевшуюся женщину-врача
Социум

В Сети раскритиковали раздевшуюся женщину-врача

Пользователи сети возмущены поведением неизвестной женщины-доктора, раздевшейся в стенах медучреждения. Новоиспеченная звезда интернета решила продемонстрировать костюм суперженщины, скинув медицинский халат.
В Сети раскритиковали раздевшуюся женщину-врача


Не все пользователи сети бросились критиковать женщину-доктора. Возможно, она и не врач вовсе, а «эротика» происходила не на территории больницы, подчеркивают защитники скандалистки. Критически настроенные пользователи сети требуют разбирательства по факту наготы в стенах медучреждения. Автор видео утверждает, что запечатленная женщина действительно является доктором, однако доказательств этого пока что не предоставлено.
К слову, новоиспеченная звезда интернета решила оригинальным образом продемонстрировать костюм суперженщины. Судя по всему, желание получить восторженные комментарии под эротическим роликом обернется врачу, в лучшем случае, выговором...

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