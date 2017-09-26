В Сети раскритиковали раздевшуюся женщину-врача

Пользователи сети возмущены поведением неизвестной женщины-доктора, раздевшейся в стенах медучреждения. Новоиспеченная звезда интернета решила продемонстрировать костюм суперженщины, скинув медицинский халат.Не все пользователи сети бросились критиковать женщину-доктора. Возможно, она и не врач вовсе, а «эротика» происходила не на территории больницы, подчеркивают защитники скандалистки. Критически настроенные пользователи сети требуют разбирательства по факту наготы в стенах медучреждения. Автор видео утверждает, что запечатленная женщина действительно является доктором, однако доказательств этого пока что не предоставлено.К слову, новоиспеченная звезда интернета решила оригинальным образом продемонстрировать костюм суперженщины. Судя по всему, желание получить восторженные комментарии под эротическим роликом обернется врачу, в лучшем случае, выговором...