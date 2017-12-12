В Подмосковье жители увидели радужное кольцо вокруг Солнца

В Подмосковье 23 января жители увидели радужное кольцо вокруг Солнца. Природное явление наблюдали в городе Подольске.Местные жители Подольска стали свидетелями прекрасного редкого явления. Вокруг Солнца образовался своеобразный нимб, которому в старинные времена приписывали весьма мистическое значение. Подобные инциденты описаны во многих летописях и, как правило, трактовались в качестве предзнаменования беды. К примеру, в «Слове о полку Игореве», перед самым наступлением половцев и пленением князя над землей засияли четыре Солнца.То, что видели жители Подольска, называется гало. Оно спровоцировано наличием ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте от 5 до 10 километров. Соответствующие круги могут появиться не только вокруг Солнца, но и вокруг Луны или любого источника света, включая уличные фонари...[/media]