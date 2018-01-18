Суд по делу о госизмене Виктора Януковича: Андрей Парубий дал показания

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, который во время Революции достоинства был комендантом Майдана, заявляет, что после бегства экс-президента Украины Виктора Януковича ожидали нападения России по всем направлениям.Об этом Парубий сказал во время его допроса в качестве свидетеля стороны обвинения на заседании Оболонского районного суда г. Киева, который рассматривает дело о государственной измене Януковича.Парубий сообщил, что в конце февраля - начале марта 2014 года ему позвонил российский политик Владимир Жириновский. Во время разговора последний угрожал Парубию возбудить против него дело в России в случае, если Украина будет обороняться.Также, добавил спикер, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 28 февраля 2014 года речь шла о том, что Россия может напасть на Украину со всех направлений, скорее всего - с северного - на Киев.По убеждению Парубия, письмо Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину легитимизировало аннексию Крыма Россией и попытку захватить еще, как минимум, семь областей.Письмо, добавил спикер, стало основанием для саботажа силовиками в этих областях распоряжений центральной власти, которая сформировалась после бегства Януковича."Это письмо деморализовало власть на местах и дало повод для саботажа распоряжений Киева", - отметил председатель ВР.Напомним, Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича...