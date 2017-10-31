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Политика

Волкер провел «интересный разговор» с Левочкиным и Бойко

Волкер провел «интересный разговор» с Левочкиным и Бойко

Спецпредставитель США отметил, что имел с депутатами из Оппоблока «интересный разговор».
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время визита в Киев встретился с народными депутатами из фракции Оппозиционного блока. Об этом Волкер сообщил на своей странице в Twitter.
«Был интересный разговор и общее стремление к миру и нормализации в Донбассе», — написал Волкер, опубликовав совместное фото с депутатом Сергеем Левочкиным и главой фракции Оппоблока Юрием Бойко.
Пресс-служба Оппоблока сообщила, что «стороны обсудили ситуацию и пути мирного урегулирования на Донбассе».
Ранее Волкер встретился с президентом Петром Порошенко, главой Генштаба Виктором Муженко, секретарем СНБО Александром Турчиновым, с министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом.

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