Волкер провел «интересный разговор» с Левочкиным и Бойко

Спецпредставитель США отметил, что имел с депутатами из Оппоблока «интересный разговор».Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время визита в Киев встретился с народными депутатами из фракции Оппозиционного блока. Об этом Волкер сообщил на своей странице в Twitter.«Был интересный разговор и общее стремление к миру и нормализации в Донбассе», — написал Волкер, опубликовав совместное фото с депутатом Сергеем Левочкиным и главой фракции Оппоблока Юрием Бойко.Пресс-служба Оппоблока сообщила, что «стороны обсудили ситуацию и пути мирного урегулирования на Донбассе».Ранее Волкер встретился с президентом Петром Порошенко, главой Генштаба Виктором Муженко, секретарем СНБО Александром Турчиновым, с министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...