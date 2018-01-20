Это еще не последнее предупреждение: в Украине обратили внимание на угрозу для Порошенко

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[url=https://apostrophe.ua/news/politics/2018-01-24/borba-s-korruptsiey-v-ukraine-v-ssha-rasskazali-o-narushennom-obeschanii-poroshenko-/119430]Заявление бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о том, что власти Украины не выполнили своих обязательств по созданию антикоррупционного суда являются серьезным сигналом для украинских властей о необходимости реальной борьбы с коррупцией в стране.
Об этом "Апострофу" рассказал политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.
"Потому это уже жесткая позиция, которую должен был донести Байден. Но, возможно, это еще не последнее предупреждение, поскольку Байден – бывший высокопоставленный чиновник США. А если об этом заговорят нынешние, то это уже будет последнее предупреждение. Пока это очень серьезная рекомендация на грани ультиматума со стороны как США, так и Евросоюза", - считает эксперт.
Запад желает увидеть создание в Украине антикоррупционного суда и получить гарантии выполнения обязательств.
"Для Запада это является огромным приоритетом и основой дальнейшего сотрудничества с Украиной, в том числе, выделения каких-то денег. Потому что без этого нет гарантий, что будут происходить качественные изменения в стране", - считает Петренко.
Также Запад желает получить рычаги влияния на украинскую власть, чтобы гарантировать соблюдение своих интересов.
"Важно подчеркнуть, что иметь возможность возбуждать уголовные дела (которая есть у НАБУ, - "Апостроф") – это хорошо. Но, как показала практика, пока это ни к чему не приводит. Все те, против кого были возбуждены дела, которые были переданы в суд – они пока на свободе, даже люди из ближайшего окружения президента. Поэтому антикоррупционный суд и должен быть создан для того, чтобы максимизировать влияние антикоррупционных органов и антикоррупционной инфраструктуры, которая создавалась нашими западными партнерами в Украине", - говорится в сообщении.
Подробнее читайте в материале "Апострофа": Порошенко получил сигнал на грани ультиматума: следующий может быть последним...