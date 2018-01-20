Это еще не последнее предупреждение: в Украине обратили внимание на угрозу для Порошенко

среда, 24 января 2018, 22:27Поделитьсяпереглянути новину українською[/url][url=https://apostrophe.ua/news/politics/2018-01-24/borba-s-korruptsiey-v-ukraine-v-ssha-rasskazali-o-narushennom-obeschanii-poroshenko-/119430]Заявление бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о том, что власти Украины не выполнили своих обязательств по созданию антикоррупционного суда являются серьезным сигналом для украинских властей о необходимости реальной борьбы с коррупцией в стране.Об этом "Апострофу" рассказал политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко."Потому это уже жесткая позиция, которую должен был донести Байден. Но, возможно, это еще не последнее предупреждение, поскольку Байден – бывший высокопоставленный чиновник США. А если об этом заговорят нынешние, то это уже будет последнее предупреждение. Пока это очень серьезная рекомендация на грани ультиматума со стороны как США, так и Евросоюза", - считает эксперт.Запад желает увидеть создание в Украине антикоррупционного суда и получить гарантии выполнения обязательств."Для Запада это является огромным приоритетом и основой дальнейшего сотрудничества с Украиной, в том числе, выделения каких-то денег. Потому что без этого нет гарантий, что будут происходить качественные изменения в стране", - считает Петренко.Также Запад желает получить рычаги влияния на украинскую власть, чтобы гарантировать соблюдение своих интересов."Важно подчеркнуть, что иметь возможность возбуждать уголовные дела (которая есть у НАБУ, - "Апостроф") – это хорошо. Но, как показала практика, пока это ни к чему не приводит. Все те, против кого были возбуждены дела, которые были переданы в суд – они пока на свободе, даже люди из ближайшего окружения президента. Поэтому антикоррупционный суд и должен быть создан для того, чтобы максимизировать влияние антикоррупционных органов и антикоррупционной инфраструктуры, которая создавалась нашими западными партнерами в Украине", - говорится в сообщении.Подробнее читайте в материале "Апострофа": Порошенко получил сигнал на грани ультиматума: следующий может быть последним...