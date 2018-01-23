| | Волкер раскрыл детали будущих переговоров с Сурковым по Донбассу
Политика

Волкер раскрыл детали будущих переговоров с Сурковым по Донбассу

среда, 24 января 2018, 21:58
Поделиться
переглянути новину українською
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен провести очередной раунд переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым, чтобы обсудить отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение пленных.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Прежде всего, о встрече с господином Сурковым, я надеюсь изложить видение США относительно того, что мы можем сделать, чтобы ускорить завершение конфликта. Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы", – сказал Курт Волкер.
Также Волкер намерен поднять тему освобождения пленных на оккупированных территориях Донбасса.
"Много людей до сих пор удерживаются на оккупированных территориях, и, как вы уже сказали, прямо в России", – отметил Волкер.
Как сообщал "Апостроф", переговоры спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия и спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера, запланированные на 24 января, могут касаться недавно принятого закона о реинтеграции Донбасса...

Еще по теме

Курт Волкер на этой неделе посетит Украину и встретится в Дубае с Владислав ...

Курт Волкер на этой неделе посетит Украину и встретится в Дубае с Владислав ...

23-01-2018, 12:55
Читать
Курт Волкер назвал дату встречи с Владиславом Сурковым по миротворцам в Дон ...

Курт Волкер назвал дату встречи с Владиславом Сурковым по миротворцам в Дон ...

4-11-2017, 19:27
Читать
СМИ узнали о новом визите Волкера в Украину: названа дата

СМИ узнали о новом визите Волкера в Украину: названа дата

21-10-2017, 19:32
Читать
Волкер рассказал о планах обсудить с Сурковым вопрос территориальной целост ...

Волкер рассказал о планах обсудить с Сурковым вопрос территориальной целост ...

17-09-2017, 16:55
Читать
Про Крым не забудем: Волкер послал Кремлю важный сигнал по поводу агрессии ...

Про Крым не забудем: Волкер послал Кремлю важный сигнал по поводу агрессии ...

31-08-2017, 08:35
Читать
Будет хуже: представитель Трампа по Украине высказался в адрес России

Будет хуже: представитель Трампа по Украине высказался в адрес России

27-08-2017, 22:55
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail