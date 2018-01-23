Волкер раскрыл детали будущих переговоров с Сурковым по Донбассу

среда, 24 января 2018, 21:58Поделитьсяпереглянути новину українськоюСпециальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен провести очередной раунд переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым, чтобы обсудить отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение пленных.Об этом сообщает "Радио Свобода"."Прежде всего, о встрече с господином Сурковым, я надеюсь изложить видение США относительно того, что мы можем сделать, чтобы ускорить завершение конфликта. Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы", – сказал Курт Волкер.Также Волкер намерен поднять тему освобождения пленных на оккупированных территориях Донбасса."Много людей до сих пор удерживаются на оккупированных территориях, и, как вы уже сказали, прямо в России", – отметил Волкер.Как сообщал "Апостроф", переговоры спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия и спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера, запланированные на 24 января, могут касаться недавно принятого закона о реинтеграции Донбасса...