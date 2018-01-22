Порошенко получил сигнал на грани ультиматума: следующий может быть последним/Заявление Байдена - предпоследнее предупреждение украинским властям

среда, 24 января 2018, 21:03Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: УНИАНЗаявление бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о том, что власти Украины не выполнили своих обязательств по созданию антикоррупционного суда и борьбе с коррупцией в целом, - это очень серьезное предупреждение на грани ультиматума в адрес официального Киева. Что это значит и чем угрожает Украине, "Апострофу" рассказал политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.Заявление Байдена касательно того, что украинская власть не выполняет взятые на себя обязательства, в частности, недостаточно хорошо борется с коррупцией, как основной проблемой украинского общества (а между строк можно было прочитать, что украинская власть явно даже может способствовать развитию коррупции) – это очень серьезный сигнал, направленный, в первую очередь, на то, чтобы президент Петр Порошенко отступил от законопроекта об антикоррупционном суде, поданного ним в Верховную Раду (данный документ вызвал критику со стороны западных партнеров Украины, в частности, МВФ, - "Апостроф").Действительно, ряд положений законопроекта говорят о том, что это не будет независимый суд, как это должно быть согласно взятым Украиной на себя обязательствам. В частности, в законопроекте есть много положений, которые могут вообще заблокировать создание суда и дальнейшее его функционирование.Потому это уже жесткая позиция, которую должен был донести Байден. Но, возможно, это еще не последнее предупреждение, поскольку Байден – бывший высокопоставленный чиновник США. А если об этом заговорят нынешние, то это уже будет последнее предупреждение. Пока это очень серьезная рекомендация на грани ультиматума со стороны как США, так и Евросоюза.Мы помним, что касательно антикоррупционного суда и тех опасностей, которые несет в себе поданный президентом законопроект, уже высказались и МВФ, и Всемирный банк, и Европейский Союз. А теперь последовала реакция Соединенных Штатов Америки.Безусловно, США и европейские страны, которые вкладывают в Украину деньги, хотят иметь определенные гарантии достижения тех результатов, за которые они платят. И на сегодняшний день единственным органом, который не попадает под политическое влияние, остается НАБУ. Но для того, чтобы замкнуть полный антикоррупционный цикл работы НАБУ, необходим такой же независимый антикоррупционный суд. Для Запада это является огромным приоритетом и основой дальнейшего сотрудничества с Украиной, в том числе, выделения каких-то денег. Потому что без этого нет гарантий, что будут происходить качественные изменения в стране.Кроме того, нужно понимать, что есть и вопрос рычагов влияния, а не только распространения демократии. Поскольку и американцам, и европейцам необходимы возможности для влияния на украинскую власть в ряде вопросов. В частности, касательно отношений с Российской Федерацией и воплощения Минских договоренностей в их политической части.Важно подчеркнуть, что иметь возможность возбуждать уголовные дела (которая есть у НАБУ, - "Апостроф") – это хорошо. Но, как показала практика, пока это ни к чему не приводит. Все те, против кого были возбуждены дела, которые были переданы в суд – они пока на свободе, даже люди из ближайшего окружения президента. Поэтому антикоррупционный суд и должен быть создан для того, чтобы максимизировать влияние антикоррупционных органов и антикоррупционной инфраструктуры, которая создавалась нашими западными партнерами в Украине.Риторика ЕС и США будет очень жесткой, и Порошенко должен будет обязательно с ними считаться. Безусловно, он может играть и в немного другую игру – публичных обещаний, но подковерных игр вокруг антикоррупционного суда. Это будет испытание терпения для европейцев.Безусловно, создание суда является огромной проблемой для президента, поскольку, скорее всего, он и его окружение очень заинтересованы в сохранении коррупционно-олигархической системы, которая была построена в Украине фактически со времен обретения независимости. И такой суд - прямая угроза олигархам, а значит, и непосредственно президенту, который на сегодняшний день является фигурой номер один в Украине, которая постепенно монополизирует все финансовые и политические потоки в стране.Поэтому будут очень непростые моменты для Украины, поскольку финансирование от МВФ, Всемирного банка, а также гарантии со стороны США и ЕС – это основа макроэкономической стабильности. И, учитывая тот уровень инфляции, который есть на сегодняшний день, те долги, которые мы должны будем выплачивать уже в этом году, может быть очень серьезный социально-экономический удар по власти. В первую очередь, удар по населению, которое уже будет на это реагировать.Просто взять и отказаться от сотрудничества с МВФ и со всеми западными странами – это фактически политическое самоубийство для Порошенко и всех проевропейски настроенных чиновников и политиков высокого ранга.Поэтому будут игры в публичные обещания. А дальше, возможно, мы увидим стремление заложить какие-то механизмы, которые позволяли бы президенту сохранять свое влияние.Читайте также: Забрать безвиз - крайняя мера, у Европы есть другие санкции для Украины - нардепЯ бы не стал говорить, что Порошенко легко сдастся с антикоррупционным судом – это очень сомнительно. Но, в любом случае, это очень серьезное предупреждение, и действительно существует угроза прекращения финансовой помощи непосредственно Украине со стороны наших западных партнеров. И это лишний раз подтверждает усталость от Украины и тех людей, которые сегодня принимают решения по нашей стране, поскольку уже нет доверия непосредственно к самому Порошенко.Если в 2014 году Украина воспринималась как страна с европейскими приоритетами и потенциалом, который может помочь нам вырваться из коррупционно-олигархической системы, то сегодня Украина воспринимается как коррупционное болото, в котором что бы ни делали, ничего не меняется. И это очень плохо для нас, потому что в ситуации противостояния с Россией, в которой мы сегодня оказались, потерять западную поддержку равноценно большим проблемам внутри страны...