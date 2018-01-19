Застрял в XX веке: в сети высмеяли \"молодежное\" предложение Путина

среда, 24 января 2018, 23:22Поделитьсяпереглянути новину українськоюПользователи сети подняли на смех российского президента Владимира Путина с его предложением организовать фестиваль авторской песни для молодежи.Во время посещения дома Высоцкого Путин заявил, что в Росси нет молодежного конкурса и предложил его организовать. Также российский президент пообещал выделить финансирование для проекта."Выпустите дедушку из XX века. Он застрял", "Типа скажи, что ты бы сейчас не хотел на берег волги, свитер, гитару, бутылку водки, а не вот это вот всё?", "Надо рассказать ему, что такой фестиваль уже есть, называется "рэп-батлы", "Старый маразматик. 70-годы остались в прошлом веке. И он остался в прошлом веке", - комментируюиинициативу Путина в сети.Как сообщал "Апостроф", в сети подняли на смех фото Путина на Крещение...