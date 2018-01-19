| | Жириновский устроил крик о ракетных ударах по украинским городам: опубликовано видео
События

Жириновский устроил крик о ракетных ударах по украинским городам: опубликовано видео

среда, 24 января 2018, 22:59
Поделиться
переглянути новину українською
Одиозный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил Украине бомбежкой городов.
Об этом политик заявил на одном из пропагандистских шоу на российском телевидении.
"Мы не будем воевать с США. Они заставят вас (Украину) напасть на нас (РФ) и вам конец. Им нужна маленькая война. У нас 20 июня 1941 года тоже был мир. В реке Тиса спокойно купались немецкие солдаты, а через 2 дня началось. Война начинается внезапно. В 4 утра ваши города будут бомбить чужие самолеты, а ракетами пропашут все ваши базы. Сейчас в мире киберугроза и никто не может доказать, что откуда прилетело. Вы должны радоваться, что мы еще сдерживаемся", - отметил Жириновский.
Как сообщал "Апостроф", одиозный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае победы на президентских выборах 18 марта хочет захватить Киев...

Еще по теме

Одиозный российский политик на росТВ пообещал захватить Киев: опубликовано ...

Одиозный российский политик на росТВ пообещал захватить Киев: опубликовано ...

19-01-2018, 20:00
Читать
Жириновский заговорил о большой войне в Украине и назвал даты: опубликовано ...

Жириновский заговорил о большой войне в Украине и назвал даты: опубликовано ...

6-09-2017, 23:50
Читать
Жириновский признался, какую часть Украины мечтает захватить: опубликовано ...

Жириновский признался, какую часть Украины мечтает захватить: опубликовано ...

11-07-2017, 03:01
Читать
Жириновский пригрозил расстреливать украинцев: опубликовано видео

Жириновский пригрозил расстреливать украинцев: опубликовано видео

2-07-2017, 01:30
Читать
Жириновский напророчил Украине восстание: опубликовано видео

Жириновский напророчил Украине восстание: опубликовано видео

6-01-2016, 15:24
Читать
Война в Украине выгодна Кремлю, - Жириновский

Война в Украине выгодна Кремлю, - Жириновский

30-06-2015, 22:23
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail