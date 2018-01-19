Жириновский устроил крик о ракетных ударах по украинским городам: опубликовано видео

среда, 24 января 2018, 22:59Поделитьсяпереглянути новину українськоюОдиозный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил Украине бомбежкой городов.Об этом политик заявил на одном из пропагандистских шоу на российском телевидении."Мы не будем воевать с США. Они заставят вас (Украину) напасть на нас (РФ) и вам конец. Им нужна маленькая война. У нас 20 июня 1941 года тоже был мир. В реке Тиса спокойно купались немецкие солдаты, а через 2 дня началось. Война начинается внезапно. В 4 утра ваши города будут бомбить чужие самолеты, а ракетами пропашут все ваши базы. Сейчас в мире киберугроза и никто не может доказать, что откуда прилетело. Вы должны радоваться, что мы еще сдерживаемся", - отметил Жириновский.Как сообщал "Апостроф", одиозный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае победы на президентских выборах 18 марта хочет захватить Киев...