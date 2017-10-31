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У линии соприкосновения начнут изготавливать паспорта для жителей оккупированных территорий

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука прогнозирует, что в январе-феврале вблизи линии соприкосновения на Донбассе начнется изготовление украинских паспортов для жителей неподконтрольных территорий.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время отчета выполнения плана мероприятий по реинтеграции неподконтрольных территорий в 2017 году.
"Приобретено пару комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенные к линии соприкосновения, для того, чтобы люди, которые живут на неконтролируемых территориях, или дети, достигшие 16-летнего возраста, могли получить украинские легальные документы, не перемещаясь вглубь территории и не ожидая иногда по 2-3 месяца очереди для получения этих документов", - сказал он.
Тука выразил надежду, что это оборудование заработает в январе-феврале этого года.
"Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начнет работать", - добавил он...

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