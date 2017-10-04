Ювелирные магазины могут обязать сообщать о дорогих покупках украинцев

Минфин предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев.Отмечается, что проводить первичный финансовый мониторинг придется постоянно, когда покупатель приобретает «золото и бриллианты» на сумму свыше 40 тыс. грн. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов».Этот документ уже размещенный на сайте Минфина, и он предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга – то есть организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы. Кроме прочего, появились в списке и ювелиры.Примечательно, что для них установлен отдельный порог суммы покупки, после которого следует проводить обязательную проверку. Если базовые правила требуют от ответственных организаций изучать операции на сумму свыше 300 тыс. грн., то ювелирам следует это делать при покупках от 40 тыс. грн.Для продажи дорогостоящего украшение клиенту торговец должен будет провести «надлежащую проверку». В ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т.д. Иными словами, в случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин за дорогими кольцами и колье украинцам придется с паспортом и справкой из банка.Пока предложенные изменения размещены на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения. Вступить в силу они смогут лишь после согласования с правительством и успешного голосования в Верховной Раде. Впрочем, на последнем этапе норма может быть существенно видоизменена. А то и вовсе отменена - вряд ли народным депутатам придется по душе столь строгая инициатива Минфина...