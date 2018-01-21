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Мэру Махачкалы продлили арест до двух месяцев

Мэру Махачкалы продлили арест до двух месяцев
«В среду Мусе Мусаеву предъявили обвинение п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). В связи с этим арест продлен автоматически до двух месяцев», — сказал собеседник агентства.21 января Мусу Мусаева решением Советского суда города Махачкалы до предъявления обвинения поместили в изолятор временного содержания на 10 суток. Напомним, в отношении него расследуется уголовное дело о земельных махинациях с ущербом в сумме более 80 млн рублей.В понедельник председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева «для дальнейшего наиболее полного и тщательного расследования» в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу СК России".Сам Муса Мусаев вину свою не признает...

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