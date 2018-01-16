| | СМИ: В "ЛНР" не разрешают использовать Vodafone
Социум

СМИ: В "ЛНР" не разрешают использовать Vodafone

Еще по теме

Захарченко прокомментировал отключение Vodafone в «ДНР»

Захарченко прокомментировал отключение Vodafone в «ДНР»

16-01-2018, 00:55
Читать
В Луганске полностью «лег» Vodafone

В Луганске полностью «лег» Vodafone

12-01-2018, 17:30
Читать
Второй раз за неделю Vodafone объявил о повышении тарифов

Второй раз за неделю Vodafone объявил о повышении тарифов

6-11-2017, 17:25
Читать
Vodafone снова повышает стоимость тарифов

Vodafone снова повышает стоимость тарифов

5-11-2017, 23:55
Читать

"Взрыв в Киеве": под двери Vodafone кинули гранату

21-06-2017, 12:30
Читать
Vodafone запустил 3G в Славянске

Vodafone запустил 3G в Славянске

21-04-2017, 16:55
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail