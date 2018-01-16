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В Киеве сотрудники российского банка похитили адвоката
Старый Новый год с размахом отметят под Киевом
Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве
В ночь на Рождество в Киеве произошло кровавое убийство
Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Петр Порошенко поделился мыслями по поводу второго срока
ВВС Китая примет на службу «охотника за невидимками»
Путин рассказал об особенностях сборки самолета Ту-160М
Минобороны усилит защиту в/ч после атаки БПЛА на Хмеймим
Президент США Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Швейцарию
Экономика
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Киевские Ведомости
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| СМИ: В "ЛНР" не разрешают использовать Vodafone
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СМИ: В "ЛНР" не разрешают использовать Vodafone
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Валерия Лукьянова
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