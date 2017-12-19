| | "Это только часть войны": Порошенко назвал главную угрозу Западу от России
Социум

"Это только часть войны": Порошенко назвал главную угрозу Западу от России

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