Подробности антипиратской защиты игры Kingdom Come: Deliverance

Разработчики из Warhorse Studios, которые уже заканчивают работу над игрой Kingdom Come: Deliverance, поделились подробностями системы защиты в своем проекте.
Стало известно, что игра Kingdom Come: Deliverance не будет использовать антипиратскую систему защиты Denuvo. Как сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Gamebomb.ru, об этом стало известно, когда поклонники игры спросили разработчиков напрямую, будет ли их проект как-либо защищен, на что команда Warhorse Studios ответила отрицательно. Кроме того, теперь известно, что в игре не будет и сезонного пропуска, о чем разработчики сообщили у себя на странице в Twitter. Помимо этих новостей, Warhorse Studios также выпустили и новый геймплейный трейлер с русскими субтитрами, который демонстрирует многие ключевые особенности игры и даже боевую систему.
В игре Kingdom Come: Deliverance каждое решение игроков влечет за собой определенные последствия, заставляя тем самым глубже погрузиться в историю игры. Кроме того, выбор, сделанный в конкретной миссии или квесте, обязательно повлияет на дальнейшее прохождение. Также от него будет зависеть и отношение к игрокам других персонажей. Еще геймерам предстоит часто сражаться, развивать множество навыков у своего персонажа, а также завоевывать доверие простых людей и даже правящей элиты, чтобы совершить свою месть в условиях наступающей гражданской войны.
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Релиз игры Kingdom Come: Deliverance состоится уже 13 февраля 2018 года на PlayStation 4, Xbox One и PC.
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