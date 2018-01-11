Появились впечатляющие оценки критиков игры Monster Hunter: World

Спало эмбарго на публикацию рецензий для новой игры Monster Hunter: World, потому профессиональные журналисты поспешили оценить ее и поставить ей заслуживающие оценки. Новая игра от компании Capcom получила весьма впечатляющие отзывы.
Как сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Gamebomb.ru, на данный момент игра имеет средний балл 9,1 из 10 на основе 40 рецензий на PS4, а также пока одну девятку на Xbox One. Стоит отметить, что на данный момент у Monster Hunter: World нет ни одной отрицательной или нейтральной рецензии. Критики выставляют сплошь десятки и девятки и отмечают, что появился первый претендент на звание «Игры года». Самая «низкая» оценка сейчас составляет 7,5 из 10 от Stevivor.
Оценки Monster Hunter: World:
TheSixthAxis — 10 из 10
Gaming Age — 10 из 10
Trusted Reviews — 10 из 10
Telegraph — 10 из 10
USgamer — 10 из 10
GBAtemp — 9,8 из 10
Gamer.nl — 9,5 из 10
Hobby Consolas — 9,5 из 10
Game Informer — 9,5 из 10
Gaming Nexus — 9,5 из 10
DualShockers — 9,5 из 10
IGN — 9,5 из 10
PlayStation LifeStyle — 9,5 из 10
InsideGamer.nl — 9,3 из 10
Vandal — 9,1 из 10
Everyeye.it — 9 из 10
Gameblog.fr — 9 из 10
Atomix — 9 из 10
Meristation — 9 из 10
Destructoid — 9 из 10
EGM — 9 из 10
Eurogamer Italy — 9 из 10
FANDOM — 9 из 10
GamesBeat — 9 из 10
Hardcore Gamer — 9 из 10
Multiplayer.it — 9 из 10
We Got This Covered — 9 из 10
PlayStation Universe — 9 из 10
Xbox Achievements — 9 из 10
Metro GameCentral — 9 из 10
RPG Site — 9 из 10
GamePro Germany — 8,9 из 10
IGN Italia — 8,8 из 10
IGN Spain — 8,8 из 10
God is a Geek — 8,5 из 10
Spaziogames — 8,5 из 10
PSX-Sense.nl — 8 из 10
Twinfinite — 8 из 10
Digital Trends — 8 из 10
Push Square — 8 из 10
GameSpot — 8 из 10
Stevivor — 7,5 из 10
Журналисты отмечают, что игра Monster Hunter: World стала самым настоящим прорывом в серии. Также критики говорят, что разработчикам удалось сделать красивый открытый мир с великолепным дизайном, а охота на монстров стала очень динамичной. Кроме того, журналисты рассказали, что скорее всего игра Monster Hunter: World обретет большую фанбазу, ведь она стала более гостеприимной для новичков, хотя это вовсе не означает, что она стала легче. Сообщается, что монстры в игре тоже удались и для каждого из них нужно подбирать свою тактику и вооружение. В целом, журналисты признаются, что игра могла стать идеальной, если бы не мелкие графические баги, а также небольшие проблемы с искусственным интеллектом.
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Игра Monster Hunter: World выходит уже 26 января 2018 года на консолях PlayStation 4 и Xbox One...