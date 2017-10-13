| | Британский эксклюзив: представлен суперкар McLaren MSO X
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Британский эксклюзив: представлен суперкар McLaren MSO X

Подразделение McLaren Special Operations (MSO) официально представило уникальный суперкар McLaren MSO X. Тираж эксклюзивного автомобиля ограничен всего 10 экземплярами, каждый из которых уже нашёл своего владельца
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McLaren 570S
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Британский эксклюзив: представлен суперкар McLaren MSO X

Суперкар McLaren MSO X
McLaren Automotive
Британская компания McLaren Automotive и её подразделение McLaren Special Operations (MSO) продемонстрировали уникальное спортивное купе McLaren MSO X, основанное на модели McLaren 570S
Компания McLaren Automotive и её подразделение McLaren Special Operations (MSO) официально представили эксклюзивный суперкар MSO X. Автомобиль построен на базе купе 570S и посвящён легендарной гоночной машине McLaren F1 GTR.
В компании отметили, что тираж уникального купе McLaren MSO X составит всего 10 экземпляров. При этом в настоящее время купить новинку невозможно, поскольку все автомобили уже собраны и распроданы клиентам.

Отмечается, что клиентов на весь тираж эксклюзивной модели нашёл североамериканский дилер McLaren Newport Beach. Таким образом, ещё до начала мелкосерийного производства купе McLaren MSO X британцы знали, что за них уже получены деньги.

Все десять экземпляров купе McLaren MSO X были переданы клиентам во время специального мероприятия Лас-Вегасе. Как видно на официальных фотографиях, внешний вид уникального автомобиля перекликается с гоночной машиной 570S GT4. При этом ливрея модели выполнена в стилистике гоночного суперкара 90-х годов прошлого века.
Британский эксклюзив: представлен суперкар McLaren MSO X

Суперкар McLaren MSO X
Фото: McLaren Automotive
От своего технического «донора» представленная модель McLaren MSO X отличается значительно пересмотренным аэродинамическим обвесом, который, как подчеркнули в компании, «увеличивает прижимную силу в быстрых поворотах».

К слову, в оснащение машины входит массивное заднее «крыло», которое обеспечивает 100 килограмм прижимной силы на задние колеса. К сожалению, представители британского бренда ничего не сообщили о модернизации 3,8-литрового мотора V8 Twin-Turbo мощностью 562 лошадиные силы.
Британский эксклюзив: представлен суперкар McLaren MSO X

Суперкар McLaren MSO X
Фото: McLaren Automotive
В оформление интерьера особого спортивного купе McLaren MSO X можно обнаружить многочисленные вставки из углеродного волокна и много высококачественной алькантары. Кроме этого автомобиль получил кресла с 6-точечными гоночными ремнями безопасности.

Известно, что в оснащение уникального суперкара входит модифицированная выхлопная система MSO Titanium Super Sports и набор уникальных колёсных дисков с высокопроизводительными шинами Pirelli P Zero Corsa.
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