Британский эксклюзив: представлен суперкар McLaren MSO X

Подразделение McLaren Special Operations (MSO) официально представило уникальный суперкар McLaren MSO X. Тираж эксклюзивного автомобиля ограничен всего 10 экземплярами, каждый из которых уже нашёл своего владельцаMcLarenMcLaren 570SMcLaren MSO XСуперкарыСуперкар McLaren MSO XMcLaren AutomotiveБританская компания McLaren Automotive и её подразделение McLaren Special Operations (MSO) продемонстрировали уникальное спортивное купе McLaren MSO X, основанное на модели McLaren 570SКомпания McLaren Automotive и её подразделение McLaren Special Operations (MSO) официально представили эксклюзивный суперкар MSO X. Автомобиль построен на базе купе 570S и посвящён легендарной гоночной машине McLaren F1 GTR.В компании отметили, что тираж уникального купе McLaren MSO X составит всего 10 экземпляров. При этом в настоящее время купить новинку невозможно, поскольку все автомобили уже собраны и распроданы клиентам.Отмечается, что клиентов на весь тираж эксклюзивной модели нашёл североамериканский дилер McLaren Newport Beach. Таким образом, ещё до начала мелкосерийного производства купе McLaren MSO X британцы знали, что за них уже получены деньги.Все десять экземпляров купе McLaren MSO X были переданы клиентам во время специального мероприятия Лас-Вегасе. Как видно на официальных фотографиях, внешний вид уникального автомобиля перекликается с гоночной машиной 570S GT4. При этом ливрея модели выполнена в стилистике гоночного суперкара 90-х годов прошлого века.Суперкар McLaren MSO XФото: McLaren AutomotiveОт своего технического «донора» представленная модель McLaren MSO X отличается значительно пересмотренным аэродинамическим обвесом, который, как подчеркнули в компании, «увеличивает прижимную силу в быстрых поворотах».К слову, в оснащение машины входит массивное заднее «крыло», которое обеспечивает 100 килограмм прижимной силы на задние колеса. К сожалению, представители британского бренда ничего не сообщили о модернизации 3,8-литрового мотора V8 Twin-Turbo мощностью 562 лошадиные силы.Суперкар McLaren MSO XФото: McLaren AutomotiveВ оформление интерьера особого спортивного купе McLaren MSO X можно обнаружить многочисленные вставки из углеродного волокна и много высококачественной алькантары. Кроме этого автомобиль получил кресла с 6-точечными гоночными ремнями безопасности.Известно, что в оснащение уникального суперкара входит модифицированная выхлопная система MSO Titanium Super Sports и набор уникальных колёсных дисков с высокопроизводительными шинами Pirelli P Zero Corsa.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook