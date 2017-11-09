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В Нидерландах судили женщину за изгнание джиннов из сына

В Нидерландах судили женщину за изгнание джиннов из сына
Женщину обвинили в жестоком обращении с ребенком

25 января в нидерландском городе Рурмонд прошло заседание суда, на котором рассматривалось дело жительницы страны, которая пыталась изгнать джинна из своего сына. Ее обвинили в жестоком обращении с ребенком, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Факты и комментарии

Чтобы избавить девятилетнего сына от злых духов, 39-летняя женщина марокканского происхождения поместила его руки в раскаленную духовку. Кроме того, она набила уши ребенка ватой и повредила ему слух. С 2016 года мальчик живет в приемной семье.

Адвокат женщины заявил, что ее нельзя обвинять в жестоком обращении, поскольку это деяние подразумевает сознательное причинение вреда. В данном случае это не так, потому что она считала, что помогает ребенку.

По мнению выступившего перед судом профессора криминальной философии Йеруна тен Ворде (Jeroen ten Voorde), жестокое обращение есть жестокое обращение независимо от мотивов. «Изгнание джиннов при помощи насильственных действий, которые причиняют боль или вызывают травмы, не может быть оправдано, — цитирует его DutchNews.nl. — Человек, занимающийся изгнанием, может думать иначе, но это ничего не меняет».

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Ожидается, что суд выслушает показания антрополога, который расскажет о представлениях мусульман об изгнании джиннов. По данным ассоциации психиатрических организаций Нидерландов GGZ, от 60 до 80 процентов мусульман в Нидерландах верят, что психические расстройства вызывают злые духи...

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