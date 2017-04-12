В Windows 10 можно просматривать телеметрию, собираемую ОС

Власти и регулирующие органы многих стран неоднократно требовали у компании Microsoft разрешить просматривать сбор данных и информацию юзеров. Весной 2018 года пользователи Windows 10 смогут самостоятельно посмотреть телеметрию, собираемую ОС.После обвинения компании в том, что она следит за пользователями, Microsoft стал более открытым, рассказав, какую телеметрию собирает ОС. Абонентам открыли доступ к настройкам приватности, сделав их более простыми и понятным. Также специалисты разработали уровни сбора данных Full и Basic и рассказали о каждом из них. Недавно стало известно, что вместе с обновлением выйдет новый инструмент, позволяющий наблюдать за данными еще детальнее.Windows Diagnostic Data Viewer, как назвала его компания, уже открыт для Windows Insiders. Данное приложение является вспомогательным и не позволяет удалять либо регулировать данные...