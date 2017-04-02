| | GlobusGPS представит новый навигатор-смартфон GL-800S7
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GlobusGPS представит новый навигатор-смартфон GL-800S7

Руководители GlobusGPS проводят подготовку к представлению навигатора-смартфона GL-800S7, в котором присутствуют  мультимедийные опции.  Устройство также может делать видеозапись дорожных событий.
GlobusGPS представит новый навигатор-смартфон GL-800S7


Авторы гаджета GlobusGPS GL-800S7 оснастили его 4-ядерным процессором MediaTek, который имеет частоту  1,3 Ггц. Внутренняя память достигает 2 Гб, а внешняя 16 Гб. Также устройство имеет IPS-экран, яркий дисплей, и съемную аккумуляторную батарею. Помимо этого, присутствует и двойная основная камера. Операционная система для гаджета выбрана Android 7.0. По весу он достаточно легкий, достигает 151 грамм.
По комплектации есть зарядное устройство, чехол из силикона и крепления к стеклам. В продаже он появится в пяти цветовых вариациях: красной, зеленой, черной, золотой и голубой...

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