Результаты опроса «РавнодушныхNet»: Ныряли ли вы в прорубь на Крещение?

Пользователям были предложены три варианта ответа:
Да, с удовольствием делаю это каждый год
Нет, никогда этого не делал и не собираюсь в будущем, ибо эти водные процедуры не имеют никакого отношения ни к вере, ни к религии, ни даже к оздоровлению организма
В этом году окунулся в первый раз. И, думаю, что в последний
Кроме того, каждый мог озвучить свое мнение.
Однако 100% респондентов выбрали второй вариант, категорически отказавшись когда-либо окунаться в прорубь. Что ж, в благоразумии харьковчанам не откажешь. По крайней мере, в данном вопросе...