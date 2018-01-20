Результаты опроса «РавнодушныхNet»: Ныряли ли вы в прорубь на Крещение?

В вопросе «водных процедур» на Крещение читатели «ВХ» совершенно единодушны.Пользователям были предложены три варианта ответа:Да, с удовольствием делаю это каждый годНет, никогда этого не делал и не собираюсь в будущем, ибо эти водные процедуры не имеют никакого отношения ни к вере, ни к религии, ни даже к оздоровлению организмаВ этом году окунулся в первый раз. И, думаю, что в последнийКроме того, каждый мог озвучить свое мнение.Однако 100% респондентов выбрали второй вариант, категорически отказавшись когда-либо окунаться в прорубь. Что ж, в благоразумии харьковчанам не откажешь. По крайней мере, в данном вопросе...