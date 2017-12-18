| | Валенсия - Реал Онлайн-трансляция матча/Реал попытается обыграть своего прямого конкурента в борьбе за медали чемпионата Испании
Спорт

Валенсия - Реал Онлайн-трансляция матча/Реал попытается обыграть своего прямого конкурента в борьбе за медали чемпионата Испании

суббота, 27 января 2018, 00:05
Поделиться
переглянути статтю українською
Валенсия - Реал Онлайн-трансляция матча/Реал попытается обыграть своего прямого конкурента в борьбе за медали чемпионата Испании

Фото: Real Madrid
В рамках 21-го тура чемпионата Испании 27 января состоится матч "Валенсии" и мадридского "Реала".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Реал".
Начало встречи - в 17.15.
"Валенсия" и "Реал" являются соседями по турнирной таблице. "Летучие мыши" идут в чемпионате третьими, набрав 40 очков, тогда как "сливочные" занимают четвертое место (35 очков). При этом у "Реала" еще есть матч в запасе.
Матч этих команд в первом круге завершился результативной ничьей - 2:2.
Букмекеры считают "Реал" фаворитом этого противостояния. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1,61, на ничью - 4,20, а на успех хозяев поля - 5,00...

Еще по теме

Где смотреть онлайн Валенсия - Реал: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Валенсия - Реал: расписание трансляций

Вчера, 14:25
Читать
Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча/В Мадриде состоится главный матч и ...

Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча/В Мадриде состоится главный матч и ...

18-12-2017, 12:05
Читать
Валенсия - Барселона Онлайн-трансляция матча/В центральном матче 13-го тура ...

Валенсия - Барселона Онлайн-трансляция матча/В центральном матче 13-го тура ...

26-11-2017, 02:40
Читать
«Реал Мадрид» — «Валенсия»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Реал Мадрид» — «Валенсия»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

8-05-2016, 13:30
Читать
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

10-01-2016, 12:10
Читать
«Валенсия» — «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Валенсия» — «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция начнется в 22:30

3-01-2016, 16:35
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail