Валенсия - Реал Онлайн-трансляция матча/Реал попытается обыграть своего прямого конкурента в борьбе за медали чемпионата Испании

суббота, 27 января 2018, 00:05Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: Real MadridВ рамках 21-го тура чемпионата Испании 27 января состоится матч "Валенсии" и мадридского "Реала"."Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Реал".Начало встречи - в 17.15."Валенсия" и "Реал" являются соседями по турнирной таблице. "Летучие мыши" идут в чемпионате третьими, набрав 40 очков, тогда как "сливочные" занимают четвертое место (35 очков). При этом у "Реала" еще есть матч в запасе.Матч этих команд в первом круге завершился результативной ничьей - 2:2.Букмекеры считают "Реал" фаворитом этого противостояния. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1,61, на ничью - 4,20, а на успех хозяев поля - 5,00...