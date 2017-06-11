| | Интим в носках: медики сделали неожиданное заявление
Здоровье

Интим в носках: медики сделали неожиданное заявление

Интим в носках: медики сделали неожиданное заявление
Озвучены результаты соответствующего исследования.

Опытные голландские сексологи сделали сенсационное заявление. Согласно данным их эксперимента, сексом стоит заниматься в носках, особенно женщинам, чтобы насладиться множественным оргазмом.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на sundaynews.info.

По мнению эксперта Герта Холстеджа, женщины и мужчины по-разному получают удовольствие в постели. Для девушек важна эмоциональная составляющая секса. Ощутить в полной мере расслабленность и домашний комфорт дамы могут с помощью с помощью носков.

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При этом мужчинам, по советам ученых, возбраняется оголять свои ступни, так как это может сделать их гораздо менее привлекательными в глазах своих дам...

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Здоровье

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