Интим в носках: медики сделали неожиданное заявление

Опытные голландские сексологи сделали сенсационное заявление. Согласно данным их эксперимента, сексом стоит заниматься в носках, особенно женщинам, чтобы насладиться множественным оргазмом.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на sundaynews.info.
По мнению эксперта Герта Холстеджа, женщины и мужчины по-разному получают удовольствие в постели. Для девушек важна эмоциональная составляющая секса. Ощутить в полной мере расслабленность и домашний комфорт дамы могут с помощью с помощью носков.
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При этом мужчинам, по советам ученых, возбраняется оголять свои ступни, так как это может сделать их гораздо менее привлекательными в глазах своих дам...