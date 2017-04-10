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Психологи рассказали, на каких женщин "клюют" мужчины

Психологи рассказали, на каких женщин "клюют" мужчины
Четыре главных признака.

Мужчина должен видеть свою женщину разной, именно тогда его интерес к ее персоне не угаснет.

Наши бабушки говорили: «Выйти замуж — не напасть, как бы замужем не пропасть!» Они были правы. Привлечь, заинтересовать, влюбить и сохранить отношения. Казало бы, механика построения «вечной любви» более чем проста. Но на каком из этих этапов возникают сложности? Почему мы столько раз обжигаемся и причиняем боль себе и своему партнеру? Попробуем разобраться и понять, на каком этапе женщины допускают ошибки, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на lady.siteua.org.

Каждая женщина в то или иное время пребывает в 4 состояниях, в 4 ипостасях. В разных народах, психологических течениях, они именуются всевозможными образами. Наиболее известная из интерпретаций – Огонь, Воздух, Вода и Земля.
Так вот для того, чтобы выйти замуж успешно нужно всего лишь научиться вовремя «включать» эти состояния. Каждое состояние необходимо включать на определенном этапе отношений, а потом подключать эти состояния, чтобы всегда оставаться интересной для мужа.

Привлечение мужчины – состояние ЛЮБОВНИЦЫ
Любовница – это огонь. Страстная, сексуальная, немного даже дерзкая жрица любви. Она притягивает мужчину своей неуемной жаждой жизни и любви. Она знает, как привлечь мужчину! Мимо ее энергии невозможно пройти, даже женщины говорят о ней с восхищением, если не с завистью. Она хочет все и энергия «хочу» возвращается к ней еще с большей силой. Именно эта энергия притягивает, как магнит, мужчин. Если женщина «включает» Любовницу, она с легкостью привлекает мужчин и у нее никогда не бывает с этим проблем.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

«Прокачайте» свою женскую энергию. Научитесь флиртовать и флиртуйте напропалую, направо и налево. Флирт ни к чему не обязывает, но раскрывает вашу сексуальную энергию. Если вы еще стеснялись сходить на занятия по вумбилдингу, то сейчас самое время! Займитесь, наконец, женскими практиками, посетите соответствующие мастер-классы – «рефлекс оргазма», «его величество фалос», «эротический массаж». Приобретите сексуальное белье, а изрядно постиранные, но такие милые и удобные бесформенные плавки лучше выкинуть без зазрения совести.

Разжигание интереса – состояние КОРОЛЕВЫ
Королева — это воздух. Как будто холодная и отстраненная Королева выбирает для себя наиболее подходящую кандидатуру. Она успешна, знает чего хочет и как достигнуть желаемого. Мужчина Королевы должен соответствовать ее ценностям и планам на будущее, иначе ему с Ее Величеством не по пути. В этом образе женщина становится для мужчины идеалом, за которым ему хочется тянуться.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Встречайтесь с мужчиной не чаще, чем через 3 дня. Общение по телефону и соцсетях сведите к минимуму. Он не должен подумать, что завоевал вас, если пригласил вас на свидание. Узнайте максимум информации о нем и о его жизни – о его окружении, хобби, работе и т.д. Исключите из общения темы замужества, детей и секса. О себе рассказывайте по минимуму, без подробностей.

Побудить к предложению руки и сердца – состояние ДЕВОЧКИ
Девочка – это вода. Вот она радостная, благодарная, влюбленная девочка, в которую невозможно не влюбиться. Она открыта всему новому, доверчива и готова дарить свою любовь всему миру, и любовь возвращается к ней с еще большей отдачей. В этом состоянии женщина получает предложение руки и сердца, любовь мужчины, его заботу и множество подарков.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Радуйтесь и благодарите его за любой знак внимания. Проявляйте слабость, позвольте ему быть мужчиной и заботиться о вас. Озадачивайте его мелкими просьбами, будь то привезти для вас еду или отвезти машину на СТО. Дурачьтесь и иногда кажитесь глупее, чем вы есть на самом деле.

Сохранить любовь и семью – состояние ХОЗЯЙКИ
Хозяйка – это земля. Хозяйка мудра и наделена большим и осознанным опытом. Мужчина навсегда останется с ней, поскольку она олицетворяет для него его семью, его дом и крепость. Он уважает ее, любит и ценит. Женщина раскрывает в этом состоянии свое истинное предназначение – хранительницы очага. Она становится настоящим партнером в его личной жизни. Мужчина никогда не бросит свой очаг и женщину, которая сумеет его поддерживать.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Будьте всегда на расстоянии вытянутой руки – не навязывайте свои советы, если вас не попросили, но внимательно отнеситесь, если к вам обратились. Вы просто обязаны научиться готовить и обустроить ваш дом с комфортом, какой бы бюджет на это у вас ни был, если хотите сохранить брак. Будьте в курсе всех интересующих вопросов вашего мужчины – от работы, до расписания матчей отборочного тура его любимой футбольной команды.

И помните, на каждом этапе нужно подключать разные состояния, помогая основному состоянию. На этапе привлечения Любовницу ненадолго может сменить Девочка, Королеву – Любовница, Хозяйку – Королева и т.д. Мужчина должен видеть свою женщину разной, именно тогда его интерес к ее персоне не угаснет.

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Девушки, все довольно просто и, в тоже время, крайне сложно. Контролировать себя, совершенствоваться день ото дня – сложная задача. Но счастливые и гармоничные отношения стоят того. А их именно строят и основная роль в этом отдается женщине, так уж создала нас природа...

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