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Здоровье

Названы эффективные средства для сохранения здоровья щитовидки

Названы эффективные средства для сохранения здоровья щитовидки
Важно знать каждому.

Эти рекомендации помогут каждому избежать самых распространенных проблем со здоровьем, связанных с нарушением работы щитовидной железы.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на healthyliving.com.ua.

Щитовидная железа выполняет очень важную функцию - производит гормоны, которые оказывают пользу здоровью человека в целом. Поэтому допускать сбоя в работе щитовидки крайне нежелательно.
Благодаря правильно функционирующей щитовидной железе человек чувствует себя и выглядит хорошо, у него все в порядке с обменом веществ, сердцем, сосудами, репродуктивной системой.

Медики подсказали, как сохранить здоровье щитовидной железы:

Правильно питаться. Щитовидка отблагодарит вас за йод, селен, железо и витамин А в составе ежедневно употребляемых продуктов. Эти компоненты помогают данному органу лучше справляться со своей главной обязанностью - производством гормонов.

Больше двигаться. Не менее получаса в день человек должен выделить на физическую активность, еще лучше - один час. Физнагрузки благотворно воздействуют на систему кровообращения и позволяют кислороду попадать в необходимом количестве в кровь, за счет чего усиливает кровообращение, а щитовидная железа при этом имеет возможность правильно распределять выработанные гормоны по организму.

Своевременно обследоваться. Один раз в год следует проходить полное медицинское обследование, что позволит вам на начальной стадии развития какого-то заболевания, воспаления, нарушения, повоздействовать на него при помощи терапии. Тем более, что о сбое в работе щитовидной железы человек, обычно, узнает не сразу и упускает много времени, наблюдая, как его здоровье ухудшается с каждым днем.

Начать вести здоровый образ жизни. Эта рекомендация будет полезна не только для тех, кто хочет иметь здоровую щитовидную железу, ведь ЗОЖ реально увеличивает продолжительность жизни и защищает от множества заболеваний.

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Если изо дня в день вы будете заботиться о том, чтобы щитовидка функционировала правильно, то не узнать вам, что такое гормональный сбой и чем он чреват...

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