Андрея Звягинцева отметили Золотым орлом - Русская планета

Андрей Звягинцев награжден российской кинопремией «Золотой Орел». Победу в номинации «Лучшая режиссерская работа» ему принесла лента «Нелюбовь». Церемония награждения деятелей кино проходит в первом павильоне Мосфильма, передает РИА «Новости». За лучшую мужскую роль «Золотого орла» получил Евгения Миронов, за лучшую женскую роль – Ирина Горбачева. Ранее сообщалось, что «Нелюбовь» Звягинцева вошла в число претендентов на «Оскар». За награду Американской киноакадемии фильм будет бороться в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»...