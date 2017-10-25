Ученый сумел извлечь криптовалюту из ДНК - Русская планета

Бельгиец Сандерс Вуйтс выиграл конкурс DNA Storage Bitcoin Challenge (вызов хранения биткоина в ДНК), сумев получить шифр к кошельку с одним биктоином из ДНК. Конкурс был запущен еще в 2015 году Ником Голдманом – одним из авторов способа записи информации в искусственной ДНК – во время Всемирного экономического форума в Давосе. Ученый предложил всем желающим попытаться узнать пароль к кошельку с биткоином, записанный по его методу, и раздал пробирки с нужным веществом. В декабре прошлого года он объявил, что конкурс вскоре закончится и отметил, что пока так никому и не удалось решить поставленную задачу. Вуйтс справился с ней за несколько дней до окончания конкурса. Для этого ему понадобилось оборудование чтения генетической информации (секвенирования), сообщает портал «Индикатор». По словам Годдмана, свои экспериментом он хотел привлечь внимание к возможности использования ДНК в качестве «сейфа» для долгосрочного хранения информации...