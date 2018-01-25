Ясновидящая раскрыла тайну рождения двойняшек Валерии

Абравитова заявила, что она пыталась по фотографии определить хоть какие-то родственные связи между Валерией и двойняшками, но ничего не увидела - малыши не оказались внуками Валерии, пишет сайт life-dom2.su
Отрабатывая версию, что это всё-таки дети Валерии, ясновидящая не подтвердила, что певица забеременела с помощью искусственного оплодотворения или воспользовалась услугами суррогатной матери. То есть, фактически они не имеют никакого прямого отношения к Валерии. Марианна Абравитова предположила, что артистка просто помогает кому-то из друзей присматривать за детьми.
На днях Валерия опубликовала у себя в Instagram «лифтолук». На снимке певица изображена с коляской, в которой лежат два чудесных малыша. Валерия написала, что они собрались гулять, и добавила хэштэг #семья.
Удивленные подписчики сразу начали гадать, чьи же это дети. Самой правдоподобной стала версия о том, что это её внуки или внуки Пригожина, поскольку их родные дети уже достаточно взрослые...