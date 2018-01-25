Ясновидящая раскрыла тайну рождения двойняшек Валерии

Певица Валерия всполошила своих поклонников загадочной фотографией с двумя малышами. Недавно экстрасенсы попытались выяснить тайну их происхождения. Проанализировав снимок, ясновидящая Марианна Абравитова сделала вывод, что Валерия не является родной матерью двойняшек. Марианна не почувствовала, что это её дети, они чужие, однако непонятно, почему Валерия гуляет с ними и фотографируется.Абравитова заявила, что она пыталась по фотографии определить хоть какие-то родственные связи между Валерией и двойняшками, но ничего не увидела - малыши не оказались внуками Валерии, пишет сайт life-dom2.suОтрабатывая версию, что это всё-таки дети Валерии, ясновидящая не подтвердила, что певица забеременела с помощью искусственного оплодотворения или воспользовалась услугами суррогатной матери. То есть, фактически они не имеют никакого прямого отношения к Валерии. Марианна Абравитова предположила, что артистка просто помогает кому-то из друзей присматривать за детьми.На днях Валерия опубликовала у себя в Instagram «лифтолук». На снимке певица изображена с коляской, в которой лежат два чудесных малыша. Валерия написала, что они собрались гулять, и добавила хэштэг #семья.Удивленные подписчики сразу начали гадать, чьи же это дети. Самой правдоподобной стала версия о том, что это её внуки или внуки Пригожина, поскольку их родные дети уже достаточно взрослые...