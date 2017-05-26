| | Украинцы возмущены происходящим в школьной столовой в Днепре
Социум

Украинцы возмущены происходящим в школьной столовой в Днепре

Украинцы возмущены происходящим в школьной столовой в Днепре
Это возмутительно!

Водной из школ Днепропетровской области женщина в детской столовой раскладывала еду по тарелкам руками.

Этот процесс оказался снят на видео, которое впоследствии опубликовал в Facebook пользователь Андрей Шевчук, передает Киевские Ведомости со ссылкой на «Народная правда».

Как отмечается, инцидент произошел в школе поселка Черкасский. На видео видно, как женщина в белом колпаке раскладывает руками пищу по тарелкам.

Среди пользователей которые прокомментировали видео прошла буря негодования. Один из них написал в комментарии — «Как свиньям».

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Уже известно о реакции властей. Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил в Facebook, что женщину с видео уже уволили. Это «за гранью нашего понимания», — отметил Резниченко. Он также добавил, что заведующему производством школы объявлен выговор, и в случае повторного нарушения он тоже будет уволен.

Украинцы возмущены происходящим в школьной столовой в Днепре

Украинцы возмущены происходящим в школьной столовой в Днепре

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