Украинцы возмущены происходящим в школьной столовой в Днепре

Водной из школ Днепропетровской области женщина в детской столовой раскладывала еду по тарелкам руками.
Этот процесс оказался снят на видео, которое впоследствии опубликовал в Facebook пользователь Андрей Шевчук, передает Киевские Ведомости со ссылкой на «Народная правда».
Как отмечается, инцидент произошел в школе поселка Черкасский. На видео видно, как женщина в белом колпаке раскладывает руками пищу по тарелкам.
Среди пользователей которые прокомментировали видео прошла буря негодования. Один из них написал в комментарии — «Как свиньям».
Читайте также: Украинцам пообещали незначительное потепление
Уже известно о реакции властей. Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил в Facebook, что женщину с видео уже уволили. Это «за гранью нашего понимания», — отметил Резниченко. Он также добавил, что заведующему производством школы объявлен выговор, и в случае повторного нарушения он тоже будет уволен.
...