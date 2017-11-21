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Авто

Раритетный Rolls-Royce Николая II выставлен на продажу

Раритетный Rolls-Royce Николая II выставлен на продажу
В интернете появилось объявление о продаже Rolls-Royce Silver Ghost (40/50 hp) 1914 года.

По словам владельца, ранее автомобиль, который находится в Германии, принадлежал императору Николаю II, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ua.today

Раритетная машина оценена почти в 278 миллионов рублей. Rolls-Royce 40/50 hp был представлен на IV Международной автомобильной выставке в Санкт-Петербурге в 1913 году.
Постройкой автомобиля по спецзаказу российского императора занималось французское кузовное ателье Kellner et ses fils. В список оснащения особого Silver Ghost входило электрическое освещение, мягкие сиденья, вазы для цветов, несессеры, пепельницы и телефон. Rolls-Royce Silver Ghost комплектовался 7,4-литровой «шестеркой» мощностью 50 лошадиных сил. Масса автомобиля составляла 1970 килограммов. На 100 километров пути «Роллс-Ройс» расходовал 17,5 литра топлива и один литр масла. Максимальная скорость машины составляла 117 километров в час.
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После смерти Николая II новый владелец автомобиля выставлял Rolls-Royce в казино в Лас-Вегасе. После этого машину перепродали и спрятали в бункере в Германии, где он случайно и был обнаружен. Этот же автомобиль выставляли на продажу в 2013 году. Тогда за него просили 5,5 миллиона евро (383 миллиона рублей). Помимо Rolls-Royce, в гараже российского императора был ландоле Renault 40HP с электрическим стартером Bosch, Peugeot Bebe, трипль-фаэтон Delaunay-Belleville и фаэтон Benz 16/40PS...

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