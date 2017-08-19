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Авто

Самый маленький автомобиль поразил своими характеристиками

Самый маленький автомобиль поразил своими характеристиками
Самый маленький автомобиль в активе немецкой компании гоняет похлеще «взрослых» машин.

Это Volkswagen up! и у него крошечный мотор, который многое умеет, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Автоблог.

Несмотря на скромный объем всего в 1 литр, его мощность достигает 115 «лошадей», машина разгоняется до 100 км/ч за 8,8 секунды? что быстрее множества бюджетных корейских авто, которые популярны на украинском рынке. Ее вес всего 1070 кг, максимальная скорость — 220 км/ч.
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Получился маленький и маневренный автомобиль, который, благодаря механической коробке передач, не даст заскучать владельцу...

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