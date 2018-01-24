В ДТП попал самый дорогой кроссовер в мире

Многие покупатели премиальных автомобилей думают, что если у машины заоблачный ценник, то на ней можно делать все и она исправит любые ошибки водителя. Но это не так, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Автоблог.
На самом деле, при должном уровне “мастерства”, можно угробить любой автомобиль, даже если он под завязку упакован самыми современными системами безопасности. Это правило подтвердил нам водитель самого роскошного внедорожника – Bentley Bentayga. Он умудрился разбить первый кроссовер от британского премиального бренда на ровной прямой дороге в пустыне Кувейта.
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Все-таки когда педаль газа управляет 6-литровым W12 мощностью 608 л.с. – баловаться не стоит, ведь такая мощь – это всегда связано с опасностью и управлять ею нужно осторожно.
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