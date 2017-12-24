| | В Украине выставили на продажу "машину Чужого"
Авто

В Украине выставили на продажу "машину Чужого"

В Украине выставили на продажу \"машину Чужого\"
Иногда в продаже можно найти действительно эксклюзивные автомобили.

Если хотите выделиться из толпы и сворачивать шеи прохожим – присмотритесь к этому авто, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Автоцентр.

На сайте avtobazar.ua можно найти настоящий эксклюзив. Такой машины точно не будет ни у кого из соседей по потоку – внимание гарантировано. Родстер Plymouth Prowler – сам по себе очень необычный автомобиль (модель выпускали в 1997-2002 годах, а дизайн выполнен в духе 30-х).
Но украинские мастера постарались и превратили его в абсолютно уникальное творение – в машину Чужого. Специалисты изготовили новый капот, на крылья пристроили лапы с когтями, а радиаторная решетка теперь напоминает пасть зверя. Оптику поставили самую современную – светодиодную.
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Технические детали проекта не разглашали, но скорее всего, все осталось в стоковом состоянии. Например, в объявлении указан двигатель объемом 3,5 литра – именно такой мотор и ставили на Plymouth (бензиновый V6 мощностью 214 либо 253 л. с. комплектовался 4-ступенчатым «автоматом»).

В Украине выставили на продажу \"машину Чужого\"

В Украине выставили на продажу \"машину Чужого\"

В Украине выставили на продажу \"машину Чужого\"

В Украине выставили на продажу \"машину Чужого\"

В Украине выставили на продажу \"машину Чужого\"

В Украине выставили на продажу \"машину Чужого\"

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