Эксперты объяснили, нужно ли возвращать субсидию при продаже квартиры

В Украине в 2017 году субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали более 8,8 млн семей, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на domik.ua
При этом у некоторых украинцев возникают опасения, что полученную компенсацию необходимо возвращать в случае продажи или дарения квартиры или частного дома, оплата ЖКУ в которые субсидировалась. Портал Domik.ua информирует, кто и как должен вернуть сумму компенсации, начисленной на оплату коммунальных услуг.
По информации Министерства социальной политики Украины, субсидия на оплату ЖКУ — это безвозвратная государственная помощь. Получение компенсации не влечет за собой изменения формы собственности жилья.
В ведомстве отметили, что при продаже, дарении, получении жилья в наследство средства, начисленные по субсидии украинцам возвращать не нужно. Те, кто получает субсидию, должны информировать органы социальной защиты населения об изменениях в составе семьи. Такое правило прописано в постановлении кабинета министров Украины №848 от 21 октября 1995 года .
Получение имущества в подарок не влияет на оформление субсидии. «На получение компенсации не влияет стоимость имущества, подаренного или полученного в наследство или в подарок. Этот доход не включается в совокупный доход семьи и не учитывается при расчете размера субсидии», - говорится в сообщении на сайте teplo.gov.ua.
В каких случаях субсидия подлежит возврату
Согласно постановлению Кабмина №848, украинцы должны вернуть субсидию, если ее размер был завышен из-за предоставления потребителем неправильных данных. Утверждено 2 варианта возвращения перечисленных компенсаций:
- возвращение средств потребителем;
- списание средств из личных счетов потребителей в компаниях-поставщиках коммунальных услуг.
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Средства возвращаются по требованию управления социальной защиты населения...