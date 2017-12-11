| | Эксперты объяснили, нужно ли возвращать субсидию при продаже квартиры
Экономика

Эксперты объяснили, нужно ли возвращать субсидию при продаже квартиры

Эксперты объяснили, нужно ли возвращать субсидию при продаже квартиры
Постановлением правительства Украины утверждены правила возвращения потребителями средств, полученных по субсидии.

В Украине в 2017 году субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали более 8,8 млн семей, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на domik.ua

При этом у некоторых украинцев возникают опасения, что полученную компенсацию необходимо возвращать в случае продажи или дарения квартиры или частного дома, оплата ЖКУ в которые субсидировалась. Портал Domik.ua информирует, кто и как должен вернуть сумму компенсации, начисленной на оплату коммунальных услуг.

По информации Министерства социальной политики Украины, субсидия на оплату ЖКУ — это безвозвратная государственная помощь. Получение компенсации не влечет за собой изменения формы собственности жилья.

В ведомстве отметили, что при продаже, дарении, получении жилья в наследство средства, начисленные по субсидии украинцам возвращать не нужно. Те, кто получает субсидию, должны информировать органы социальной защиты населения об изменениях в составе семьи. Такое правило прописано в постановлении кабинета министров Украины №848 от 21 октября 1995 года .

Получение имущества в подарок не влияет на оформление субсидии. «На получение компенсации не влияет стоимость имущества, подаренного или полученного в наследство или в подарок. Этот доход не включается в совокупный доход семьи и не учитывается при расчете размера субсидии», - говорится в сообщении на сайте teplo.gov.ua.

В каких случаях субсидия подлежит возврату

Согласно постановлению Кабмина №848, украинцы должны вернуть субсидию, если ее размер был завышен из-за предоставления потребителем неправильных данных. Утверждено 2 варианта возвращения перечисленных компенсаций:

- возвращение средств потребителем;

- списание средств из личных счетов потребителей в компаниях-поставщиках коммунальных услуг.

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Средства возвращаются по требованию управления социальной защиты населения...

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