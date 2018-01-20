Смерть Сталина: фильм запретили, а чехлы — нет

25 января 2018 года фильм «Смерть Сталина» запретили в Российской Федерации. Однако расстроенные кинолюбители могут найти утешение и утолить тоску по CCCР на AliExpress. Редакция MacDigger представляет подборку идейных чехлов для iPhone.Предприимчивые продавцы предлагают множество аксессуаров для гаджетов Apple с символикой СССР.Отдельное внимание уделено товарищу Сталину. Ему посвящены целые подборки:Чехлы с генералиссимусом для всех моделей iPhone, начиная с 4, заканчивая X, можно приобрести по цене от 286 рублей. Продавец обещает бесплатную доставку в Россию в течение 17-22 дней.На AliExpress можно подобрать и аксессуары с гербом СССР.Обычно эти пластиковые чехлы стоят от 172 рублей, но до вечера 28 января 2018 года на них действует 33% скидка. Такие аксессуары не подойдут к iPhone 2017 года, но будут отлично сидеть на iPhone 4 — iPhone 7 Plus. Доставка до России стоит около 30 рублей. Заказ прибудет в течение 23-32 дней.Помимо прочего, можно встретить чехлы со знаменитыми советскими плакатами и лозунгами:Эти пластиковые изделия представлены для всех моделей смартфонов Apple, начиная с iPhone 4. Но, к сожалению, на момент подготовки материала, они были недоступны для заказа. Хотя, цена в 114 рублей казалась очень привлекательной.Тему с плакатами поддерживают и другие продавцы:Несмотря на то, что надписи немного обрезаны, изображения остаются узнаваемыми и идейно правильными. Чехлы стоят от 228 рублей и подойдут для моделей iPhone, выпущенных до 2017 года, начиная от iPhone 4, заканчивая iPhone 7 Plus.Следите за новостями в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...