iPhone X будет продаваться и в 2019 году

Южнокорейское издание The Investor опубликовало материал, противоречащий нелавним заявлениям Минг-Чи Куо. По мнению экспертов СМИ, iPhone X можно будет приобрести и в 2019 году.Ссылаясь на близкие к отрасли неназванные источники, The Investor написал, что в 2019 году будет выпущено два новых OLED-смартфона. Слухи об этом ходят довольно давно. В января 2018 года несколько изданий опубликовало новости, что, скорее всего, OLED-дисплей достанется только одной модели iPhone.Однако, согласно полученным данным, новые модели будут выпущены в дополнение, а не в замен флагману Apple 2017 года.«Две новые модели, оснащенные экранами с диагональю 5,85 и 6,46 дюймов, будут поставляться наравне с iPhone X, выпущенным в прошлом году. Калифорнийская корпорация начала искать новых поставщиков панелей и аккумуляторов», — сообщает издание.Источники утверждают, что Apple находится в поиске еще одного или двух производителей гибких печатных плат, чтобы избежать проблем с поставками комплектующих. Помимо прочего, LG Display, скорее всего, полностью займется созданием дисплеев с диагональю 6,46 дюйма.Это высказывание не только противоречит отчету Мини-Чи Куо, представленному в середине января 2018 года, но, и позволяет предположить, что продажи iPhone X не прекратятся в конце 2018 года, а будут продлены еще, как минимум, на 2019 год.У корпорации Apple уже существует долгоиграющая модель. iPhone 6S был выпущен в сентябре 2015 года и до сих пор не снят с продажи. Возможно, iPhone X станет следующим долгожителем.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...