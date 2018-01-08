| | В Южной Корее открылся первый Apple Store
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В Южной Корее открылся первый Apple Store

27 января 2018 года в Сеуле наконец-то открылся первый в Южной Корее Apple Store. Старший вице-президент по розничной и интернет торговле Apple Aнжела Арендс специально приехала для участие в мероприятии, сообщает 9to5Mac.
В Южной Корее открылся первый Apple Store
Несмотря на то, что дата открытия несколько раз переносилась из-за проблем, которые возникали у Apple c властями страны, событие состоялось без накладок.Поклонники корпорации собрались у Apple Garosugil — такое имя получил новый магазин— еще вечером 26 января 2018 года. Анжела Арендс выходила поприветствовать толпу.
В Южной Корее открылся первый Apple Store
В интернет появилось видео, на котором запечатлено, как первые посетители заходят в совершенного новый магазин:Все, кто пришел в Apple Store 27 января 2018 года, получили на память небольшой сувенир.
В Южной Корее открылся первый Apple Store
Появление Apple Store в Южной Корее является важной вехой в развитии розничной сети корпорации. До этого жители страны могли приобрести устройства Apple только через посредников.
В Южной Корее открылся первый Apple Store
Интерьер нового Apple Store соответсвует духу флагманских магазинов корпорации.
В Южной Корее открылся первый Apple Store
Открытие Apple Garosugil ознаменовало начало выполнения масштабного плана Apple. В 2018 году компания намерена запустить около 500 собственных магазинов по всему миру. Следующими на очереди находятся Apple Store в Париже и в Вене, двери которых откроются для посетителей почти одновременно.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

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