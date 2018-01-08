В Южной Корее открылся первый Apple Store

27 января 2018 года в Сеуле наконец-то открылся первый в Южной Корее Apple Store. Старший вице-президент по розничной и интернет торговле Apple Aнжела Арендс специально приехала для участие в мероприятии, сообщает 9to5Mac.Несмотря на то, что дата открытия несколько раз переносилась из-за проблем, которые возникали у Apple c властями страны, событие состоялось без накладок.Поклонники корпорации собрались у Apple Garosugil — такое имя получил новый магазин— еще вечером 26 января 2018 года. Анжела Арендс выходила поприветствовать толпу.В интернет появилось видео, на котором запечатлено, как первые посетители заходят в совершенного новый магазин:Все, кто пришел в Apple Store 27 января 2018 года, получили на память небольшой сувенир.Появление Apple Store в Южной Корее является важной вехой в развитии розничной сети корпорации. До этого жители страны могли приобрести устройства Apple только через посредников.Интерьер нового Apple Store соответсвует духу флагманских магазинов корпорации.Открытие Apple Garosugil ознаменовало начало выполнения масштабного плана Apple. В 2018 году компания намерена запустить около 500 собственных магазинов по всему миру. Следующими на очереди находятся Apple Store в Париже и в Вене, двери которых откроются для посетителей почти одновременно.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...