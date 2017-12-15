Голливуд переходит на iPhone X

Вслед за другими ведущими режиссерами Голливуда, Стивен Содерберг — создатель фильмов «11 друзей Оушена» и «Супер Майк» — полностью снял свою последнюю работу Unsane на камеру iPhone X. Об этом сообщает Cult of Mac.Картина была представлена на кинофестивале Sundance. Во время презентации Стивен Содерберг отметил, что был поражен качеством кинематографии флагмана Apple. С его точки зрения, iPhone X стал полноценным легитимным инструментов для создания кинолент.«Я думаю, что это будущее. Любой, кто увидит фильм Unsane, не зная предыстории производства, не догадается, что он был снят на смартфон. Это не зазнайство, а объективный факт», – отметил режиссер.Стивен Содерберг известен в Голливуде любовью к экспериментам с камерами. Раньше он был сторонником больших и дорогих RED 4K-устройств. Теперь он пришел в восторг от возможностей смартфонов Apple.Режиссер не собирается останавливаться только на одном инструменте для создания своих фильмов:«Существует множество почти философских споров о том, какого размера должно быть устройство захвата. У меня нет предубеждений, и это дает мне свободу. Новый инструмент — это очередная глава для меня».Unsane не первый фильм, снятый на iPhone. Режиссеры снимают фильмы на смартфоны Apple уже несколько лет. Однако, если раньше это делалось из-за ограниченности средств, как в случае с лентой Tangerine, то теперь мобильным устройствам стали доверять и высокобюджетные фильмы.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...