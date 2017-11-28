Tax free и борьба с хакерами

Топ-пять наиболее важных законодательных изменений России в 2018 годуВ 2018 году в российском законодательстве вступает в силу ряд важных изменений, которые коснутся самых разных сфер. Так, в России наконец-то заработает система tax free для иностранцев, а за кибератаки можно будет получить до 10 лет лишения свободы. Рассмотрим основные изменения.1. В России заработает система tax freeВ 2018 году в России заработает система tax free, которая предполагает компенсацию иностранным гражданам налога на добавленную стоимость при вывозе товаров, приобретенных в России. Этим инструментом смогут воспользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз.Компенсации можно будет получить с покупок, стоимость которых превышает 10 тысяч рублей. Предполагается, что это будет стимулом для туристов приобретать более ценные товары. Изменения приурочены к Чемпионату мира по футболу. В длительной перспективе это позволит значительно увеличить объем приобретаемых иностранцами товаров, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет и будет способствовать развитию туристической инфраструктуры в России.2. Мессенджеры не смогут работать с анонимными пользователямиНовая мера, направленная на уменьшение анонимности в Интернете. Вводится запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Это во многом связано с тем, что такие мессенджеры часто используют для координации действий во время совершения террористических актов и других преступных действий. Однако такая мера может стать не только полезной для правоохранительных органов, но и вредной для пользователей, которые лишатся анонимности.Идентификация будет осуществляться при помощи абонентского номера на основании договора между мессенджером и оператором связи. Владельцев мессенджеров обяжут обеспечивать техническую возможность рассылки электронных сообщений по инициативе государственных органов. Сами пользователи смогут отказаться от получения электронных сообщений.Также предусматривается возможность ограничения передачи информации, распространяемой с нарушением требований законодательства. За работу с анонимными пользователями придется заплатить штраф. Для юрлиц его размер — от 800 тысяч до миллиона рублей. Такой размер штрафа может стать средством давления на владельцев мессенджеров, которым придется выполнять требования силовиков.3. Вводится уголовная ответственность за кибератакиВсе большее беспокойство власти РФ высказывают по поводу информационной безопасности. С этим связано введение уголовной ответственности за кибератаки на «критическую информационную инфраструктуру» России. К объектам такой инфраструктуры относятся информационные системы и телекоммуникационные сети госорганов, автоматизированные системы управления в сфере оборонной промышленности, области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере и т.д.Такие изменения вызваны тем, что сейчас кибератаки связаны с большими рисками — они приводят к очень крупным убыткам, причем в последнее время эти убытки стали нести не только частные компании, но и государства. Это проблема международного уровня, с которой сейчас пытаются бороться правительства многих государств. Россия пошла по пути ужесточения наказания за подобные преступления. Максимальное наказание за такие деяния составит до 10 лет лишения свободы. Однако пока сложно сказать, окажется ли такой метод эффективным.4. Заработает специальный реестр для чиновников—коррупционеровВ России продолжатся попытки борьбы с коррупцией в государственных органах. В 2018 году появится реестр госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия. Предполагается, что такие данные позволят не нанимать на госслужбу лиц, которые были заподозрены в деяниях коррупционной направленности. Такие сведения будут храниться в системе 5 лет. В настоящий момент подобных инструментов, позволяющих оперативно получить такую информацию, нет.Помимо госслужащих, данные будут вноситься о прокурорах, сотрудниках СК РФ, таможни, пожарной службы и т.д. Коснется это и должностных лиц госкорпораций. К этому реестру есть один вопрос. Пока не очень ясно, за какие именно деяния можно будет попасть в реестр. Если речь идет о каких-то объективных доказанных данных, то можно согласиться с его введением. Однако, если в его основу будут положены лишь подозрения, то можно ставить о соответствии такого реестра принципу презумпции невиновности.5. В России появятся правовые основы для внедрения телемедициныС 1 января 2018 года вступил в силу закон № 242-ФЗ, который разрешает врачам оказывать медицинскую помощь на расстоянии. Такие услуги войдут в программу ОМС, то есть будут доступны на бесплатной основе. Врачи смогут круглосуточно наблюдать за здоровьем хронически больных пациентов. Кроме того, информатизация здравоохранения позволит перейти к выписке электронных рецептов, а данные медицинских карт пациентов, внесённые в систему, сможет просмотреть любой врач, к которому обратится больной.Это одно из самых благоприятных изменений в сфере медицины за последнее время, так как сейчас эта область сильно страдает от отсталости в плане информационного обеспечения и излишней бюрократизации. Телемедицина позволит сократить расходы и трудовые затраты в длительной перспективе, так как врачи смогут решать многие вопросы дистанционно.Автор материала — руководитель уголовной практики компании BMS Law Firm Тимур Хутов ...