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Шоу-Биз и культура

Почему на проекте находится мошенница?

По поводу аутодафе для Александры Черно, во время которого Александра, надо отметить, на кающегося еретика была похожа весьма и весьма отдаленно. Первую часть обсуждать бессмысленно. А вот по второй части – есть вопросы. Оказывается, Черно мошенница… Колю Должанского обманула, у Ромы заняла, у Марины заняла, а трем девушкам за периметром вообще должна 2 миллиона.
Если Черно уже год на проекте с такими долгами за периметром – где кредиторы, коллекторы и судебные приставы? Деньги присвоены (со слов ведущих) мошенническим путем, уголовное дело заведено, почему наша судебная система бездействует? Если во время прихода этот факт был неизвестен, а теперь стало известно – что предприняло руководство проекта? Достоверен ли этот факт мошенничества, доказан ли?
Если все соответствует действительности, почему на проекте находится мошенница, место которой в фигурантах уголовного дела? Или у проекта есть соглашение о неприкосновенности участников на время их пребывания на проекте? Тогда вызывает вопросы такой страх и даже паника некоторых участников во время голосования.

Почему на проекте находится мошенница?

Уже сделали проект прибежищем для девиц и юношей сомнительного рода деятельности, теперь разбавите потенциальными обвиняемыми в уголовных делах? А может быть такое, что нет никакого мошенничества, нет никаких долгов? Судя по историям участников, обнажающим не только свои «души», но и все скелеты своих родственников вытаскивающих на всеобщее обозрение, не исключено. Ведь не привыкать – позориться. За это платят.
[Автор: Виктория]...

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