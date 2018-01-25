| | Катя Зиновьева чуть не изнасиловала Романа Гриценко
Шоу-Биз и культура

Катя Зиновьева чуть не изнасиловала Романа Гриценко

Катя Зиновьева чуть не изнасиловала Романа Гриценко
Две девчонки вечерком собирались в бар вдвоем. Набухались, оттянулись и пришлепали домой. А поутру они проснулись И все бы ничего, ну с кем не бывает. Но с утра выясняется, что пьяненькие тела девочек мозг покинул и остались одни инстинкты. А точнее один - инстинкт размножения. И девчушки пошли в мужскую спальню. Но вот если у Насти есть отмазка: «Дескать к бывшему чувства проснулись», то вот у Катерины все печально. Ибо Габозова в спальне не было (так как вообще пока не еще не участник), а желание было.
«Трус!» - кричала Катя, грудью кидаясь на несчастного парня. Еле отбился неудачливый поклонник Бузовой. Но честь свою отстоял, не дался. А Катя утром вообще типа не при делах и ничего не помнит. А заяву на Катю нельзя накатать? Она же реально мальчика чуть не изнасиловала! Да еще и по пьяни. А если бы пьяный мужик ввалился бы в женскую и домогался до спящей девочки? Его бы засадили и это не в переносном смысле. Хотя статьи за мужское изнасилование у нас нет или есть?
[Автор: Дарья К.]
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