Мама Димы Дмитренко не обязана помогать его семье

Объясните, пожалуйста, зачем маме Димы Дмитренко приезжать на проект? Зачем «наводить мосты» и «точить водой камень»?Наверняка, многие помнят все, что было сказано в адрес мамы Димы его женой, тогда еще невестой. Думаю, не многие смогли бы простить такие слова, высказанные в такой форме. Наверняка, многие помнят и отношение к Диме, его уход, его возвращение, его состояние перед свадьбой. Многие матери смогли бы спокойно принять такое отношение к своему сыну?Многие ли из нас, будучи беременными, так изводили своего мужа? И многие ли с нежностью смотрели бы на невестку, так изводящую своего мужа?Самое мудрое решение – оставить маму Димы в покое. Она пожилой человек с проблемами здоровья. Пусть родится ребенок. Подрастет – видно будет. Или все вместе могут посетить Владивосток, или у мамы Димы появится желание приехать.Заставлять ее, навязывать ей – нельзя, вызывает только противодействие. Хотя, объяснимо – ее обида за сына, за себя. Все, что она видела и слышала, и продолжает слышать.В комментариях читала, что она сына плохо воспитала, она «мама-тетя», сама виновата и пр. А кто из нас готов взять чужого ребенка в свою семью, обделить своих детей, приведя еще одного? Я – не знаю, смогла бы ли. Но люди, которые это сделали – вызывают уважение. Дима вырос в семье, о чем тысячи детей детских домов мечтают. Он получил образование.Надо оставить в покое тему «мира во всем мире» на примере отдельной семьи. Совсем не обязательно свекрови общаться с невесткой, «дружить», «по-женски разговаривать». И помогать - не обязательно. Двое взрослых людей, 30-летних людей, не обремененные ни работой, ни заботами о хлебе насущном, ни проблемами жилья, решившихся на рождение ребенка, должны были понимать свою ответственность перед ним. Должны были понимать, что они не бабушкам внука рожают, а себе ребенка. Так что, ни дружить, ни помогать – не обязана и не обязательно. А вот быть спокойной, здоровой и счастливой – обязательно любой маме.