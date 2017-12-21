Рљ Р§Рњ-2018 РјРѕС€РµРЅРЅРёРєРё РіРѕС‚РѕРІСЏС‚ С„Р°Р»СЊС€РёРІС‹Рµ Р±Р°РЅРєРѕРјР°С‚С‹

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В Киеве задержали банду "оборотней в погонах"
В Киеве сотрудники российского банка похитили адвоката
Старый Новый год с размахом отметят под Киевом
Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве
В ночь на Рождество в Киеве произошло кровавое убийство
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Ответственность за атаку на военную академию в Кабуле взяло на себя ИГИЛ
Австралия не увидела для себя угрозы в политике России и Китая
Часть построенного при реновации жилья продадут на рынке
Бюджет "Моей улицы" в 2018 году сокращен в связи с ЧМ
Андрей Травников пожелал успеха организаторам Тотального диктанта
Экономика
В Казани круглосуточно будут курсировать поезда в дни матчей ЧМ-2018
Колония из Амурска выполнила госконтракт на поставку мебели
О "невидимых" рынку миллиардных потоках долларов рассказали на KASE
Красноярский суд не принял иск о банкротстве "Ванкорнефти"
Башкирия вошла в Топ-5 регионов по производству тепличных овощей
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В Новосибирске из-за горящего лифта эвакуировали 80 жильцов многоэтажки
В Москве мужчина изнасиловал девушку при друге, узнав о ее прошлом
В Белгородской области Ford протаранил «Газель»
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Социум
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Киевские Ведомости
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Социум
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Социум
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18-11-2017, 17:21
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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