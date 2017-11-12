РЎРѕСЃС‚Р°РІР»РµРЅ РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹С… Р°РІС‚Рѕ B-СЃРµРіРјРµРЅС‚Р° РІ Р РѕСЃСЃРёРё

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Р’С‚РѕСЂРѕРµ РјРµСЃС‚Рѕ Р·Р°РЅСЏР» Hyundai Solaris СЃ 78 776 СЂРµР°Р»РёР·РѕРІР°РЅРЅС‹РјРё Р°РІС‚Рѕ, С‡С‚Рѕ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓРµС‚ СЃРЅРёР¶РµРЅРёСЋ РЅР° 0,6%. Р—Р°РјС‹РєР°РµС‚ В«С‚СЂРѕР№РєСѓВ» Р»РёРґРµСЂРѕРІ Volkswagen Polo, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РїСЂРёРѕР±СЂРµР»Рё 46 550 СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… Р°РІС‚РѕР»СЋР±РёС‚РµР»РµР№, С‡С‚Рѕ РЅР° 4,2% Р±РѕР»СЊС€Рµ, С‡РµРј РіРѕРґРѕРј СЂР°РЅРµРµ. Р”Р°Р»РµРµ СЃР»РµРґСѓСЋС‚ Renault Sandero Рё Skoda Rapid, СЂР°Р·РѕС€РµРґС€РёРµСЃСЏ С‚РёСЂР°Р¶РѕРј РІ 30 466 Рё 29 989 СЌРєР·РµРјРїР»СЏСЂРѕРІ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ.
Р’ РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹С… РјРѕРґРµР»РµР№ СЃРµРіРјРµРЅС‚Р° B РїРѕРїР°Р»Рё С‚Р°РєР¶Рµ LADA Kalina (19 702 РµРґ.; -5,7%), Datsun on-Do (18 920 РµРґ.; +45,3%), Datsun mi-Do (4 125 РµРґ.; -8,65%), Ford Fiesta (3 234 РµРґ.; -53,4%) Рё MINI Cooper (1 676 РµРґ.; +37%).
РЇРЅР° Р’Р°СЃРёР»СЊРµРІР°...