Корейские учёные создали гибкий аккумулятор из растягиваемых электродов

Химикам из корейского университета UNIST удалось создать из углеродного материала новый революционный аккумулятор. За образец была взята работа тропического растения Жаботикаба. Растяжимые электроды, которые учёные использовали в своём исследовании, вообще не теряют свои прочности и способность проводить ток вне зависимости от уровня изгибов.
Новинка состоит из гибридных наполнителей, которые похожи на плоды растения, которое растёт в Бразилии. Внутри такого аккумулятора имеется сажа и углеродные трубки.
Новую технологию собираются в различных областях. К примеру, это может быть отрасль «умной одежды», смартфонов и датчиков, которые благодаря такой батареи уменьшаться в размерах и станут водонепроницаемыми. Осуществить эту технологию также поможет недавняя разработка учёных из Айовы, которые создали водостойкие микросхемы...